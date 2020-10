Lombardia: Pd e M5s, 'Fontana prenda distanze da Caianello, fugare ogni dubbio' (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Pd e Movimento 5 Stelle chiedono al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, di chiarire la situazione e "fugare ogni dubbio" dopo l'inchiesta di Report con l'intervista a Nino Caianello. "Le notizie emerse dall'ultima puntata della trasmissione di Report Rai3 gettano un'ulteriore ombra sulla terzietà e sull'assenza di conflitti di interessi in capo, in particolare, al presidente di Regione Lombardia. È interesse dei lombardi e dell'istituzione regionale che venga fugato ogni dubbio riguardo sistemi paralleli di relazioni poco trasparenti, che vengano rimosse consulenze che non rispettino i criteri di legge e sanzionati eventuali comportamenti scorretti", sottolinea il capogruppo del Pd ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Pd e Movimento 5 Stelle chiedono al governatore della, Attilio, di chiarire la situazione e "" dopo l'inchiesta di Report con l'intervista a Nino. "Le notizie emerse dall'ultima puntata della trasmissione di Report Rai3 gettano un'ulteriore ombra sulla terzietà e sull'assenza di conflitti di interessi in capo, in particolare, al presidente di Regione. È interesse dei lombardi e dell'istituzione regionale che venga fugatoriguardo sistemi paralleli di relazioni poco trasparenti, che vengano rimosse consulenze che non rispettino i criteri di legge e sanzionati eventuali comportamenti scorretti", sottolinea il capogruppo del Pd ...

Zeno45740934 : Ehhh 'caro Ninuzzo'...???????? @LegaSalvini di merda - SetDamper : RT @soniabetz1: in un paese normale tutti i talk politici,Tg, la mattina dopo ne parlerebbero, sarebbe l'argomento di apertura,invece ? Nul… - BCarazzolo : RT @soniabetz1: in un paese normale tutti i talk politici,Tg, la mattina dopo ne parlerebbero, sarebbe l'argomento di apertura,invece ? Nul… - peppiniellopz : RT @gabrillasarti2: Spiegati i nuovi attacchi alla Lombardia ! ?? chissà se un altro tedesco ha girato x Milano questa volta ! Sondaggi, L… - rilellina : RT @soniabetz1: in un paese normale tutti i talk politici,Tg, la mattina dopo ne parlerebbero, sarebbe l'argomento di apertura,invece ? Nul… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia M5s Lombardia: Pd e M5s, 'Fontana prenda distanze da Caianello, fugare ogni dubbio' Il Tempo Lombardia: Pd e M5s, 'Fontana prenda distanze da Caianello, fugare ogni dubbio'

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Pd e Movimento 5 Stelle chiedono al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, di chiarire la situazione e "fugare ogni dubbio" dopo l'inchiesta di Report con ...

Coronavirus, seconda ondata: “Ora Regione non sia impreparata”

(red.) Massimo De Rosa, M5S Lombardia: “La crescita dei contagi impone una seria riflessione sulla peculiarità della Lombardia nell'affrontare il virus ...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Pd e Movimento 5 Stelle chiedono al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, di chiarire la situazione e "fugare ogni dubbio" dopo l'inchiesta di Report con ...(red.) Massimo De Rosa, M5S Lombardia: “La crescita dei contagi impone una seria riflessione sulla peculiarità della Lombardia nell'affrontare il virus ...