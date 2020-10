Lombardia | Pd e M5s | ' Fontana prenda distanze da Caianello | fugare ogni dubbio'

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Pd e Movimento 5 Stelle chiedono al governatore della, Attilio, di chiarire la situazione e "" dopo l'inchiesta di Report con l'intervista a Nino. "Le notizie emerse dall'ultima puntata della trasmissione di Report Rai3 gettano un'ulteriore ombra sulla terzietà e sull'assenza di conflitti di interessi in capo, in particolare, al presidente di Regione. È interesse dei lombardi e dell'istituzione regionale che venga fugatoriguardo sistemi paralleli di relazioni poco trasparenti, che vengano rimosse consulenze che non rispettino i criteri di legge e sanzionati eventuali comportamenti scorretti", sottolinea il capogruppo del Pd ...