Lombardia: il coprifuoco dalle 23 alle 5 e la chiusura dei centro commerciali (Di martedì 20 ottobre 2020) Il governo dà l'ok alla Lombardia: coprifuoco dalle 23 stop attività e spostamenti, i entri commerciali saranno chiusi nel weekend. Da giovedì 22 ottobre ci sarà lo Stop di tutte le attività e degli spostamenti nell'intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino. Un coprifuoco molto atteso da Fontana che ha ricevuto l'ok anche … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

