Lombardia Coronavirus oggi: il bollettino della Regione per il 20 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) L’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Lombardia con i numeri della Regione dopo i 1.687 casi e 6 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La situazione del Coronavirus in Lombardia ieri nel bollettino della Regione“Credo sia giusto in questa fase parlare di coprifuoco, anche se fa impressione. Deve fare impressione”, se necessario anche paura, “perché questa è la situazione e le persone, soprattutto i giovani, devono capire” che il quadro dei contagi è serio. E che “il Natale che verrà dipende da noi”. É soddisfatto delle misure annunciate dalla Regione Lombardia, e non esclude ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) L’aggiornamento sui contagi diincon i numeridopo i 1.687 casi e 6 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La situazione delinieri nel“Credo sia giusto in questa fase parlare di coprifuoco, anche se fa impressione. Deve fare impressione”, se necessario anche paura, “perché questa è la situazione e le persone, soprattutto i giovani, devono capire” che il quadro dei contagi è serio. E che “il Natale che verrà dipende da noi”. É soddisfatto delle misure annunciate dalla, e non esclude ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Coronavirus Coronavirus, Campania come la Lombardia: lockdown notturno alle 23, da venerdì. Ecco la mappa delle chiusure Il Sole 24 ORE Coronavirus, Campania come la Lombardia: lockdown notturno alle 23, da venerdì. Ecco la mappa delle chiusure

Coronavirus, ipotesi coprifuoco anche in Liguria

Il presidente della Liguria Toti sta valutando la possibilità di chiudere alcune vie di Genova per evitare un peggioramento della seconda ondata.

