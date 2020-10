Lombardia: coprifuoco dalle 23 alle 5, centri commerciali chiusi nel weekend (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lombardia corre ai ripari contro il rapido aumento dei contagi delle ultime settimane. In particolare, il sindaco di Milano Beppe Sala e tutti i sindaci dei capoluoghi, il governatore della Regione Attilio Fontana e il presidente dell’Anci Mauro Guerra, hanno avanzato la proposta che è stata accolta con successo. Da giovedì 22 ottobre in Lombardia scatta l’ora del coprifuoco e cambiano le norme in merito ai centri commerciali. Ecco che cosa cambia. Lombardia, dal 22 ottobre scatta il coprifuoco Non sono bastate le misure stringenti adottate dal governo nell’ultimo Dpcm: per la Lombardia era necessario attuare un coprifuoco. Il premier Conte aveva spiegato – appunto – che i sindaci e i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Lacorre ai ripari contro il rapido aumento dei contagi delle ultime settimane. In particolare, il sindaco di Milano Beppe Sala e tutti i sindaci dei capoluoghi, il governatore della Regione Attilio Fontana e il presidente dell’Anci Mauro Guerra, hanno avanzato la proposta che è stata accolta con successo. Da giovedì 22 ottobre inscatta l’ora dele cambiano le norme in merito ai. Ecco che cosa cambia., dal 22 ottobre scatta ilNon sono bastate le misure stringenti adottate dal governo nell’ultimo Dpcm: per laera necessario attuare un. Il premier Conte aveva spiegato – appunto – che i sindaci e i ...

