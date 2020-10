Lombardia, coprifuoco almeno fino al 13 novembre. Centri commerciali stop nel weekend anche in Piemonte (Di martedì 20 ottobre 2020) Il virus circola soprattutto a Milano, mettendo sotto pressione le strutture sanitarie, con la paura che a fine mese potrebbero esserci 600 ricoverati in terapia intensiva Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 ottobre 2020) Il virus circola soprattutto a Milano, mettendo sotto pressione le strutture sanitarie, con la paura che a fine mese potrebbero esserci 600 ricoverati in terapia intensiva

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - zazoomblog : Lombardia coprifuoco almeno fino al 13 novembre. Centri commerciali stop nel weekend anche in Piemonte -… - francobus100 : Coprifuoco Lombardia, Pregliasco: «Situazione esplosiva, per Milano la chiusura non è sufficiente» -