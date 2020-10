Lombardia, coprifuoco alle 23 e chiusura dei centri commerciali nei weekend (Di martedì 20 ottobre 2020) Durante la riunione di ieri, la Lombardia ha chiesto al governo la possibilità di chiudere i centri commerciali nei weekend. Le misure applicate dal governo nel nuovo Dpcm sono sembrate dure per alcune categorie di lavoratori, specialmente per chi gestisce ristoranti e locali notturni. Tuttavia queste sono solo delle norme quadro e le regioni possono … Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020) Durante la riunione di ieri, laha chiesto al governo la possibilità di chiudere inei. Le misure applicate dal governo nel nuovo Dpcm sono sembrate dure per alcune categorie di lavoratori, specialmente per chi gestisce ristoranti e locali notturni. Tuttavia queste sono solo delle norme quadro e le regioni possono …

