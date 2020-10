Lombardia, al via la campagna vaccinale ma senza vaccini (Di martedì 20 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre, mentre i dati registravano 1.687 nuovi positivi al Covid in Lombardia, avrebbe dovuto iniziare la campagna vaccinale antinfluenzale in tutta la regione con la possibilità per i medici di base di ordinare le 30 dosi della prima tranche di vaccinazioni. Alle 19 dello stesso giorno la denuncia dei medici che non erano riusciti a effettuare la prenotazione: «La Regione non ci ancora comunicato nulla e domani saremo ancora senza vaccini». Cresce la frustrazione tra medici e pazienti: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre, mentre i dati registravano 1.687 nuovi positivi al Covid in, avrebbe dovuto iniziare laantinfluenzale in tutta la regione con la possibilità per i medici di base di ordinare le 30 dosi della prima tranche di vaccinazioni. Alle 19 dello stesso giorno la denuncia dei medici che non erano riusciti a effettuare la prenotazione: «La Regione non ci ancora comunicato nulla e domani saremo ancora». Cresce la frustrazione tra medici e pazienti: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Lunedì 19 ottobre, mentre i dati registravano 1.687 nuovi positivi al Covid in Lombardia, avrebbe dovuto iniziare la campagna ... sono messi in coda davanti agli ambulatori di corso Lodi e via Pecchio ...

