Lomabrdia | +2 023 positivi e 19 decessi Terapia intensiva | +10 Bergamo | +45 casi

Ultime Notizie dalla rete : Lomabrdia 023

Fanpage.it

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Sono 2.023 i nuovi casi in Lombardia con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,3%, in calo rispetto a ieri (11,5%). I decessi sono 19, per un totale di ...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 130.749 persone (+2.023, di cui 78 «debolmente positivi» e 7 a seguito di test sierologici ...