L’Ocse alla Germania nel 2013 | “dovete ridurre i posti letto in ospedale” Non aver accolto il consiglio ha salvato migliaia di vite

Pochi anni fa l'Ocse (che si "firma" better policies for better lives, politiche migliori per un'esistenza migliore) dava un suggerimento alla Germania: ridurre la disponibilità ospedaliera per risparmiare. L'Organizzazione evidenziava infatti come i posti letto in Germania fossero decisamente superiori alla media dei paesi membri e di tutti gli altri stati europei. La gestione delle strutture, secondo l'Ocse era troppo poco improntata a criteri di economicità, con il rischio di generare un "eccesso di offerta e disponibilità". Il consiglio dell'Ocse è stato sostanzialmente ignorato da Berlino. Come nel 2013, l'anno di redazione del rapporto, i ...

