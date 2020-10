“Lockdown sarà inevitabile, virus andava anticipato non inseguito”. Fondazione Gimbe lancia l’allarme (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – Le misure anti-coronavirus dell’ultimo Dpcm non sono sufficienti. Si va verso un inevitabile lockdown. A lanciare l’allarme è Nino Cartabellotta, fondatore di Gimbe-Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze: “Non essere riusciti a prevenire la risalita della curva epidemica quando avevamo un grande vantaggio sul virus oggi impone la necessità di misure di contenimento in grado di anticipare il virus“. L’esperto non ha dubbi: “Tali misure devono essere pianificate su modelli predittivi ad almeno 2-3 settimane, perché la ‘non strategia’ di inseguire i numeri del giorno con uno stillicidio di Dpcm che, settimana dopo settimana, impongono la continua necessità di riorganizzarsi su ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – Le misure anti-coronadell’ultimo Dpcm non sono sufficienti. Si va verso unlockdown. Are l’allarme è Nino Cartabellotta, fondatore di-Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze: “Non essere riusciti a prevenire la risalita della curva epidemica quando avevamo un grande vantaggio suloggi impone la necessità di misure di contenimento in grado di anticipare il“. L’esperto non ha dubbi: “Tali misure devono essere pianificate su modelli predittivi ad almeno 2-3 settimane, perché la ‘non strategia’ di inseguire i numeri del giorno con uno stillicidio di Dpcm che, settimana dopo settimana, impongono la continua necessità di riorganizzarsi su ...

