Lo scaricabarile indecente di politici e virologi | la colpa è degli italiani

(Di martedì 20 ottobre 2020) La novità della seconda ondata del virus è che ora nessuno più lo governa. Nella prima fase avevamo un uomo solo al comando - Giuseppe Conte - ora non ne abbiamo più nessuno. E non è che sia confortante. Perché il governo scarica sulle spalle delle amministrazioni locali e perfino sui cittadini le decisioni che non vuole prendere per non risultare impopolare e soprattutto non essere accusato di fare danni irreparabili all'economia. Qualche Governatore finge di decidere, e poi quando capisce come Vincenzo De Luca di avere causato un grande malcontento perfino nei suoi freschi elettori, fa subito mezza marcia indietro (le scuole riapriranno in Campania per i più piccoli). Un altro governatore, come quello della Lombardia, Attilio Fontana annuncia coprifuoco e chiusure dopo che gran parte dei sindaci glielo chiedono, ma poi si accorge che ...