LIVE Vuelta a España 2020, Irun-Arrate Eibar in DIRETTA: Carapaz, Roglic e Formolo in testa. Froome in crisi (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D'ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 17.31 SI STACCA DANIEL MARTINEZ!!!! Il capitano della EF sta pagando lo sforzo fatto dopo la caduta. 17.29 Nelle prime posizioni oltre a Carapaz anche Roglic e il nostro Formolo. Ritmo alto della Ineos che non consente a nessuno di scattare. 17.27 Siamo a 6 km dal traguardo, in testa ancora la Ineos. 17.25 CI SIAMO: IL PLOTONE HA INIZIATO LE RAMPE DELL'ALTO DE Arrate!!! 17.23 Nonostante le difficoltà del sudafricano la Ineos Grenadiers continua a fare il ritmo chiaro segno che il capitano designato sarà Richard Carapaz. 17.21 Chris Froome

