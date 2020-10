LIVE – Trento-Cedevita Olimpija 23-22, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 20 ottobre 2020) Dolomiti Energia Trento e KK Cedevita Olimpija si affrontano nella quarta giornata del girone D di Eurocup 2020/2021. Sfida testa-coda con i bianconeri ancora imbattuti con tre successi in altrettante gare europee, un trend opposto a quello del campionato che li aveva visti iniziare con tre sconfitte prima della vittoria dello scorso weekend contro Pesaro. Alle ore 20.00 di martedì 20 ottobre sarà alzata la palla a due del match che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Cedevita Olimpija 23-22 SECONDO QUARTO – Mouric fermato dalla difesa trentina: 23-22 SECONDO QUARTO – Morgan riporta Trento in ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Dolomiti Energiae KKsi affrontano nella quarta giornata del girone D di. Sfida testa-coda con i bianconeri ancora imbattuti con tre successi in altrettante gare europee, un trend opposto a quello del campionato che li aveva visti iniziare con tre sconfitte prima della vittoria dello scorso weekend contro Pesaro. Alle ore 20.00 di martedì 20 ottobre sarà alzata la palla a due del match che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LA23-22 SECONDO QUARTO – Mouric fermato dalla difesa trentina: 23-22 SECONDO QUARTO – Morgan riportain ...

