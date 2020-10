LIVE – Midtjylland-Atalanta | Gasperini in conferenza stampa DIRETTA

(Di martedì 20 ottobre 2020) Alle 18:30 di martedì 20 ottobre Gian Pieroterrà laalla vigilia di, match valido per la prima giornata del gruppo D di Champions League 2020/2021. I bergamaschi sono reduci dalla pesante sconfitta patita fuori casa in campionato contro il Napoli, ma hanno l’occasione di rifarsi contro i più abbordabili danesi, alla prima partecipazione assoluta alla fase finale della massima competizione continentale per club. Sportface.it vi offrirà unacon aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA

Attraverso Goal sarà possibile seguire Midtjylland-Atalanta anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal e tutti i fatti ...La copertura su Sky Sport. Tutta la Champions League 2020-2021 sarà in diretta sui canali Sky Sport, disponibili anche in streaming su NOW TV. Tutte le partite della competizione ...