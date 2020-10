LIVE – Giro d’Italia 2020, sedicesima tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 riprende oggi con la sedicesima tappa, lunga ben 229 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli. Una frazione senza grandi salite ma comunque impegnativa e che apre la terza e decisiva settimana della Corsa Rosa: attenzione ai tre passaggi finali sul Monte Ragogna, che insieme allo strappo dell’ultimo chilometro potrebbe creare selezione anche tra gli uomini di classifica. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con la DIRETTA scritta che non vi farà perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 10:25 PERCORSO E ALTIMETRIA sedicesima tappa: ORARI, TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA 11.00 Alle pendici del primo GPM di giornata c’è ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Ild’Italiariprende oggi con la, lunga ben 229 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli. Una frazione senza grandi salite ma comunque impegnativa e che apre la terza e decisiva settimana della Corsa Rosa: attenzione ai tre passaggi finali sul Monte Ragogna, che insieme allo strappo dell’ultimo chilometro potrebbe creare selezione anche tra gli uomini di classifica. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con lascritta che non vi farà perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 10:25 PERCORSO E ALTIMETRIA: ORARI, TV E STREAMING AGGIORNA LA11.00 Alle pendici del primo GPM di giornata c’è ...

