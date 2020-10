L’Irlanda torna in lockdown: è il primo Paese Europeo (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Irlanda è il primo Paese Europeo a ripristinare il lockdown. Dopo il boom di due milioni e mezzo di casi in Europa in soli 7 giorni, i Paesi Europei stanno iniziando a correre ai ripari. Ad aprire le danze è l’Irlanda, dove il ministro Michael Martin ha emesso una direttiva nazionale, ma ha sottolineato che le scuole rimarranno aperte. Inizierà domani, 21 ottobre, e durerà per sei settimane. Limitate anche tutte le attività non essenziali, come quelle di bar e ristoranti, che potranno fare solo asporto. Anche in Belgio si è dato il via alle nuove misure di contenimento. Chiusi bar e ristoranti e coprifuoco dalle 24 alle 5. Anche la Slovenia ha dichiarato lo stato di epidemia. Il Galles, come l’Irlanda, sembra tenere una linea più dura: ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Irlanda è ila ripristinare il. Dopo il boom di due milioni e mezzo di casi in Europa in soli 7 giorni, i Paesi Europei stanno iniziando a correre ai ripari. Ad aprire le danze è l’Irlanda, dove il ministro Michael Martin ha emesso una direttiva nazionale, ma ha sottolineato che le scuole rimarranno aperte. Inizierà domani, 21 ottobre, e durerà per sei settimane. Limitate anche tutte le attività non essenziali, come quelle di bar e ristoranti, che potranno fare solo asporto. Anche in Belgio si è dato il via alle nuove misure di contenimento. Chiusi bar e ristoranti e coprifuoco dalle 24 alle 5. Anche la Slovenia ha dichiarato lo stato di epidemia. Il Galles, come l’Irlanda, sembra tenere una linea più dura: ...

QuotidianPost : L’Irlanda torna in lockdown: è il primo Paese Europeo - fedelona41 : RT @davcarretta: L’Irlanda torna in lockdown. Tranne le scuole. Il primo ministro Micheal Martin spiega perché - GiusPecoraro : RT @davcarretta: L’Irlanda torna in lockdown. Tranne le scuole. Il primo ministro Micheal Martin spiega perché - Batmarovic : RT @davcarretta: L’Irlanda torna in lockdown. Tranne le scuole. Il primo ministro Micheal Martin spiega perché - agilex2 : RT @davcarretta: L’Irlanda torna in lockdown. Tranne le scuole. Il primo ministro Micheal Martin spiega perché -

Ultime Notizie dalla rete : L’Irlanda torna Italia-Irlanda 2-0, l’Under 20 vince al posto dell’U21 con gli «immunizzati» Corriere della Sera