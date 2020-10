L’indecisione del governo spezzetta il paese così le Regioni istituiscono coprifuoco e chiusure (Di martedì 20 ottobre 2020) Dietro gli annunci che finiscono nel nulla, dietro alle conferenze stampa che vengono ritardare per aumentare l'attesa e lo share tv il governo in questa seconda fase si sta distinguendo per una sola cosa concreta: l'indecisione, anzi, la mancanza di senso di responsabilità e coraggio. Una cosa che ha fatto infuriare anche una parte della maggioranza (leggi, il Pd) che da una settimana chiede misure più radicali a Conte, che invece traccheggia cercando di accontentare tutti (M5S, commercianti ed altre categorie) ma, di fatto facendo così ottiene l'effetto contrario.Non è un caso infatti che le rilevazioni sulla sua popolarità in questi ultimi giorni facciano segnare un calo dopo mesi e mesi sulla cresta dell'onda.Ma la situazione dei contagi è davvero sull'orlo del collasso e così, se da Palazzo Chigi non arrivano le ... Leggi su panorama (Di martedì 20 ottobre 2020) Dietro gli annunci che finiscono nel nulla, dietro alle conferenze stampa che vengono ritardare per aumentare l'attesa e lo share tv ilin questa seconda fase si sta distinguendo per una sola cosa concreta: l'indecisione, anzi, la mancanza di senso di responsabilità e coraggio. Una cosa che ha fatto infuriare anche una parte della maggioranza (leggi, il Pd) che da una settimana chiede misure più radicali a Conte, che invece traccheggia cercando di accontentare tutti (M5S, commercianti ed altre categorie) ma, di fatto facendo così ottiene l'effetto contrario.Non è un caso infatti che le rilevazioni sulla sua popolarità in questi ultimi giorni facciano segnare un calo dopo mesi e mesi sulla cresta dell'onda.Ma la situazione dei contagi è davvero sull'orlo del collasso e così, se da Palazzo Chigi non arrivano le ...

