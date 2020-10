Liguori in tenuta anti-Covid | visiera protettiva sui social per difendersi dal contagio

Ultime Notizie dalla rete : Liguori tenuta

Leggo.it

Del resto, siamo in tempi di guerra contro il Covid e quindi sono 'Fatti e Misfatti' per tutti, non solo per Paolo Liguori. Comunque vedere un direttore di tiggì immortalato in una posa da sarcofago ...Il Covid avanza e bisogna difendersi dal bombardamento di news che lo riguardano. Paolo Liguori ha pensato bene di proteggersi con visiera e schermo antivirus. Del resto, siamo in tempi di ...