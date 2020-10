Liceo Regina Margherita, Avossa risponde agli studenti: “Disponibile ad incontro” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Non sussiste nessuna ‘faida interna tra provincia, Comune e Tribunale’ piuttosto è in corso una fattiva collaborazione che ha permesso di anticipare i tempi di riconsegna al demanio Comunale dei locali precedentemente occupati dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che sarebbero stati altrimenti consegnati per fine anno, in quanto ancora in parte occupati“. A rispondere alla lettera degli studenti del Liceo che lamentavano di non aver mai avuto un’alternativa alla didattica a distanza per assenza di spazi è stata oggi l’assessore alla scuola del Comune di Salerno, Eva Avossa. “Nel condividere le riflessioni sui gravi disagi che comporta la DAD, si fa comunque presente che il Liceo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Non sussiste nessuna ‘faida interna tra provincia, Comune e Tribunale’ piuttosto è in corso una fattiva collaborazione che ha permesso di anticipare i tempi di riconsegna al demanio Comunale dei locali precedentemente occupati dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che sarebbero stati altrimenti consegnati per fine anno, in quanto ancora in parte occupati“. Are alla lettera deglidelche lamentavano di non aver mai avuto un’alternativa alla didattica a distanza per assenza di spazi è stata oggi l’assessore alla scuola del Comune di Salerno, Eva. “Nel condividere le riflessioni sui gravi disagi che comporta la DAD, si fa comunque presente che il...

