L'eurobond emesso per finanziare i prestiti Sure raccoglie domande per 150 miliardi: 10 volte l'obiettivo di raccolta (Di martedì 20 ottobre 2020) Va oltre ogni aspettativa il collocamento dell'eurobond Sure Social emesso per finanziare i prestiti dell'Unione Europea a sostegno della cassa integrazione e altri ammortizzatori necessari durante la pandemia. La prima emissione con scadenza 10 anni ha già raccolto tra gli investitori istituzionali una domanda per 95 miliardi di euro, mentre per quella a scadenza 20 anni sono arrivate richieste per 55 miliardi: in totale 150 miliardi di domanda per il bond che nelle attese dovevano raccogliere intorno a 15 miliardi. E' quanto emerge sul mercato nell'ambito dell'operazione avviata stamane, per conto della Ue, da Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura e UniCredit.

