L' Empoli rimonta e resta primo Frena la Salernitana Pari nel derby Reggina-Cosenza

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - La Serie B infiamma l'animo dei tifosi con ben nove partite della quarta giornata andate in scena stasera. Ascoli, prima vittoria in stagione. Sabiri impressiona Dopo soli 5 minuti l'Ascoli ...

CalcioWeb : Risultati #SerieB, 4ª Giornata - L'Empoli in rimonta contro la Spal, solo un pareggio per Reggina e Monza - -

TORINO - Con ben nove partite della quarta giornata andate in scena stasera, la Serie B ha regalato gol ed emozioni. Gara che inizia con un legno del Frosinone: al 3' Dionisi riceve palla al limite ...Stavolta la SPAL non ha aspettato i minuti di recupero per farsi rimontare: l’Empoli si è aggiudicato l’incontro della quarta giornata di campionato segnando due gol ben prima del 90', annullando il ...