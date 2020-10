Leiva | «Lazio | che reazione Haaland? Gli ho chiesto la maglia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lucas, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Dortmund Lucas, centrocampista della, ha parlato ai microfoni diStyle Channel al termine del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. «Io penso che abbiamo avuto la giusta, come detto dopo la Sampdoria. Sabato non abbiamo meritato nulla, oggi primo tempo benissimo, nel secondo abbiamo concesso di più. Dobbiamo essere uniti, buona laanche dopo il gol. Ci sono le condizioni per fare una buona stagione sia in Champions che in campionato. Quando sono arrivato sapevo che l’obiettivo era tornare in Champions. Abbiamo sofferto tutti per arrivare a questo momento, avevamo fiducia di poter ...