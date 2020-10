Lea Vergine morta a 24 ore di distanza dal marito Enzo Mari: “L’arte come una benzodiazepina” (Di martedì 20 ottobre 2020) È morta per Covid a 24 ore di distanza dal Marito. Lea Vergine, all’anagrafe Lea Buoncristiano, aveva 84 anni ed era una delle più importanti figure della critica d’arte a livello italiano ed internazionale. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Raffaele di Milano il giorno dopo la morte del Marito Enzo Mari, ricoverato anche lui nel medesimo istituto e deceduto per complicazioni legate al Covid. Napoletana, Vergine aveva conosciuto Mari negli anni sessanta quando erano entrambi sposati. Avevano vissuto insieme, accusati di concubinaggio, a Napoli, e poi lei si era trasferita nel capoluogo lombardo, fino a quando nel 1978 i due erano convolati a nozze. Il ciuffo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Èper Covid a 24 ore didal. Lea, all’anagrafe Lea Buoncristiano, aveva 84 anni ed era una delle più importanti figure della critica d’arte a livello italiano ed internazionale. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Raffaele di Milano il giorno dopo la morte del, ricoverato anche lui nel medesimo istituto e deceduto per complicazioni legate al Covid. Napoletana,aveva conosciutonegli anni sessanta quando erano entrambi sposati. Avevano vissuto insieme, accusati di concubinaggio, a Napoli, e poi lei si era trasferita nel capoluogo lombardo, fino a quando nel 1978 i due erano convolati a nozze. Il ciuffo ...

