Morta Lea Vergine, la critica d'arte scompare il giorno dopo suo marito Enzo Mari: era ricoverata con lui in ospedale Il destino li ha divisi per poco. La critica d'arte Lea Vergine è morta il giorno dopo la fine del marito Enzo Mari. Lea Vergine era nata a Napoli nel 1938 con il nome di … L'articolo Lea Vergine, la critica d'arte scompare il giorno dopo suo marito Enzo Mari proviene da YesLife.it.

ilpost : È morta la curatrice e critica d’arte Lea Vergine, un giorno dopo suo marito Enzo Mari - Agenzia_Ansa : Addio a Lea Vergine, morta un giorno dopo il marito, il grande designer Enzo Mari #LeaVergine #ANSA - LaStampa : Addio Lea Vergine, morta per Covid il giorno dopo suo marito Enzo Mari - Lee_ecurb : RT @Sua_Artezza: 'Non mi sono mai sentita critico, ma una persona che scriveva di cose che non erano manifestamente, ma che potevano essere… - uomoincompleto : RT @seiosonoio: Enrico Astori a Villa Malaparte con Lea Vergine, Andrea Branzi, Achille Castiglioni, Enzo Mari e Philippe Starck https://t.… -