Lea Vergine | chi è la critica d’arte e curatrice morta oggi

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 ottobre 2020) Addio a Lea, lad’arte è scomparsa a 82 anni, soltanto un giorno dopo la morte del suo compagno Enzo Mari. Nata Lea Buoncristiano nel 1938, a Napoli, rappresenta una delle personalità più influenti nel campo dell’arte dagli anni Settanta in poi. Lea: chi è, età, compagno Enzo Mari, carriera, lavoro, curiosità dellad’arteNota per la preparazione, la facilità retorica e lo sguardo vigile e brillante sul nostro mondo contemporaneo, laè stata capace di scuotere il panorama culturale del nostro Paese imponendo una visione femminile in un sistema, in precedenza, quasi appannaggio totale dell’uomo. La sua vita e ...