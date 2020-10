Le pagelle della Juventus: Morata matador, bene Chiesa e Ramsey (Di martedì 20 ottobre 2020) di Antonio Mazzolli Szczesny 6: relativamente mai impegnato dagli attaccanti della Dinamo, a parte una respinta perfetta nei minuti di recupero; Danilo 6: da un po' di tempo a questa parte il ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) di Antonio Mazzolli Szczesny 6: relativamente mai impegnato dagli attaccantiDinamo, a parte una respinta perfetta nei minuti di recupero; Danilo 6: da un po' di tempo a questa parte il ...

Lleida21 : Pagelle oggettive primo tempo El Murin 7 Patric 6 LUIZ FELIPE RAMOS MARCHI 9 MADRE DE DIOS Ace 6.5 Re Adam 5.5 Serg… - marcoconterio : ?? #DinamoKievJuventus le pagelle per @TuttoMercatoWeb - Morata 7.5 - Cuadrado 7 - Bonucci 6.5 - Chiesa 6.5 - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Juventus - Morata, che show. Chiesa e Kulusevski: debuttanti promossi - zazoomblog : Giro d’Italia 2020 gloria per Tratnik ma da domani si sale in quota. Le pagelle della sedicesima tappa - #d’Italia… - sportface2016 : #Giro Le pagelle della sedicesima tappa, da domani le grandi salite e #Nibali appare in crescita. Brillante anche l… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle della Le pagelle della tv: la gaffe su Del Debbio (4), Infante (5) e il sesso con la mascherina Corriere della Sera Dinamo Kiev-Juventus, le pagelle: Morata il talismano di Pirlo

La Juventus si impone per 0-2 sul campo della Dinamo Kiev grazie alla doppietta realizzata da Alvaro Morata, al nuovo esordio europeo con la maglia della Juventus. Lo spagnolo, ex Chelsea e Atletico ...

Dinamo Kiev-Juventus 0-2, le pagelle: Morata maturo, Cuadrado fa le fiammate, Dybala senza spunti

Bonucci bene: finché c’è Chiellini, lui scala sul centrodestra quando la difesa è a 3, confermandosi sempre una fonte di gioco. Kulusevski, classe e personalità ...

La Juventus si impone per 0-2 sul campo della Dinamo Kiev grazie alla doppietta realizzata da Alvaro Morata, al nuovo esordio europeo con la maglia della Juventus. Lo spagnolo, ex Chelsea e Atletico ...Bonucci bene: finché c’è Chiellini, lui scala sul centrodestra quando la difesa è a 3, confermandosi sempre una fonte di gioco. Kulusevski, classe e personalità ...