Le novità home video Eagle Pictures di novembre 2020 (Di martedì 20 ottobre 2020) Da “Volevo nascondermi” con Elio Germano, ai cofanetti da collezione, ecco le novità in arrivo questo novembre in home video grazie a Eagle Pictures Questo novembre, Eagle Pictures distribuirà in home video titoli di grande spessore, tra cofanetti da collezione e nuovi film di rilievo. Tra questi, a partire dall’11 novembre, “Volevo nascondermi” con Elio Germano, e i cofanetti esclusivi dedicati a François Truffaut e Ingmar Bergman, con una raccolta dei migliori film dei due registi. Le novità, però, non finiscono qui, e saranno infatti disponibili in DVD e Blu Ray anche l’acclamata serie TV “I Medici“, il cofanetto con ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 ottobre 2020) Da “Volevo nascondermi” con Elio Germano, ai cofanetti da collezione, ecco le novità in arrivo questoingrazie aQuestodistribuirà intitoli di grande spessore, tra cofanetti da collezione e nuovi film di rilievo. Tra questi, a partire dall’11, “Volevo nascondermi” con Elio Germano, e i cofanetti esclusivi dedicati a François Truffaut e Ingmar Bergman, con una raccolta dei migliori film dei due registi. Le novità, però, non finiscono qui, e saranno infatti disponibili in DVD e Blu Ray anche l’acclamata serie TV “I Medici“, il cofanetto con ...

tuttoteKit : Le novità home video Eagle Pictures di novembre 2020 #EaglePictures #ElioGermano #FrançoisTruffaut #GiorgioDiritti… - HDblog : RT @HDblog: Google, grosse novità per gli smart display: più risalto al touch screen - Asgard_Hydra : Google, grosse novità per gli smart display: più risalto al touch screen - jimihendrix1980 : RT @HDblog: Google, grosse novità per gli smart display: più risalto al touch screen - HDblog : Google, grosse novità per gli smart display: più risalto al touch screen -

Ultime Notizie dalla rete : novità home Nuovo DPCM tanto rumore per nulla. Comunque, ecco cosa cambia l'eco di caserta