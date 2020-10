Le notizie del giorno – Il sospetto sull’ex Juve, il brutto gesto del milanista e il lieto evento per l’interista (Di martedì 20 ottobre 2020) Le notizie del giorno – Il derby ha regalato grosse emozioni, altra prova di forza del Milan che ha vinto il derby con il risultato di 1-2. L’Inter ha dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo dopo la positività al Coronavirus di alcuni calciatori, Pioli invece ha recuperato Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è stato decisivo con una doppietta. Nel frattempo un calciatore del Milan è finito nella bufera: stiamo parlando di Davide Calabria. Il terzino rossonero ha alzato il dito medio al termine della partita, durante i festeggiamenti per i 3 punti conquistati. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta in casa Milan, l’avvio di stagione della squadra nerazzurra non è stato entusiasmante. Gli ultimi mesi non sono stati positivi per ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Ledel– Il derby ha regalato grosse emozioni, altra prova di forza del Milan che ha vinto il derby con il risultato di 1-2. L’Inter ha dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo dopo la positività al Coronavirus di alcuni calciatori, Pioli invece ha recuperato Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è stato decisivo con una doppietta. Nel frattempo un calciatore del Milan è finito nella bufera: stiamo parlando di Davide Calabria. Il terzino rossonero ha alzato il dito medio al termine della partita, durante i festeggiamenti per i 3 punti conquistati. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta in casa Milan, l’avvio di stagione della squadra nerazzurra non è stato entusiasmante. Gli ultimi mesi non sono stati positivi per ...

