Lazio super in Champions | l’esultanza di Anna Falchi è bollente | “Ciro si è preso…”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Una grande, nel giorno del ritorno inLeague, batte per 3-1 il Borussia Dortmund allo stadio Olimpico e può godersi una notte da grande. E non poteva certo mancare l'esultanza () diche, completamente nuda e vestita solo con i pantaloncini biancocelesti, ha scritto su Instagram:"' e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forzaoooo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGlHZIxjc6e/" ...

Quella del ritorno in UEFA Champions League, per la Lazio, è una notte da ricordare ... Joaquín Correa inventa un super assist per Immobile che da distanza ravvicinata fa centro di sinistro ...E mercoledì 28 romani impegnati in trasferta proprio in Belgio Condividi 20 ottobre 2020 Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Champions League per la Lazio che all’Olimpico batte con un netto 3 ...