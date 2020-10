Lazio super | cade il Borussia | all’Olimpico è 3-1 Apre Immobile | chiude Akpa Akpro

(Di martedì 20 ottobre 2020) Unda urlo stende ilDortmund che non riesce ad entrare in partita contro i biancocelesti. Pronti e via e il solito Ciromanda lain vantaggio al 6′ su un servizio di Correa che ha sfasato i difensori avversari per tutta la gara. Il raddoppio dei padroni di casa arriva con l’autogol di Hitz al 23′ del primo tempo. Nella ripresa ci pensa Haaland ad accorciare le distanze con un tiro imprendibile che si spegne sotto la traversa. Al 76′ arriva il terzo gol degli uomini di Simone Inzaghi conche da distanza ravvicinata fredda il portiere dei tedeschi su un assist ravvicinato di. Al triplice fischio è festa per i biancocelesti che spengono l’entusiasmo dei tedeschi e chiudono la prima ...

UEFAcom_it : Super Immobile, super Lazio ?? Il racconto di Lazio-Dortmund ???? - 7amadjuve : RT @CorSport: #Immobile: '#Borussia, questo sono io! #Lazio super, ora continuità' - CorSport : #Immobile: '#Borussia, questo sono io! #Lazio super, ora continuità' - sportli26181512 : Immobile: 'Borussia, questo sono io! Lazio super, ora continuità': L'attaccante biancoceleste è magico nella notte… - sportal_it : Champions: super Lazio, affondato il Borussia Dortmund -

Quella del ritorno in UEFA Champions League, per la Lazio, è una notte da ricordare ... Joaquín Correa inventa un super assist per Immobile che da distanza ravvicinata fa centro di sinistro ...E mercoledì 28 romani impegnati in trasferta proprio in Belgio Condividi 20 ottobre 2020 Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Champions League per la Lazio che all’Olimpico batte con un netto 3 ...