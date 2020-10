Lazio, oggi è il giorno: i biancocelesti ritrovano la Champions dopo 13 anni (Di martedì 20 ottobre 2020) Sarà un Olimpico senza tifosi, ma le note della Champions League torneranno a riempire gli spalti dopo 13 anni dall’ultima volta. La Lazio è pronta a rivere una notte da protagonista nell’Europa che conta. Il Real Madrid è stato l’ultimo avversario nei gironi del 2007, il Borussia Dortmund sarà il primo scoglio della nuova avventura. Si aspettava un esordio diverso Inzaghi: con un Olimpico pieno, soprattutto con una Lazio in salute. La netta sconfitta con la Sampdoria ha minato le certezze costruite nella passata stagione, ma l’allenatore biancoceleste punta sullo spirito di squadra. Lazio-Borussia Dortmund sarà anche la sfida tra bomber: da una parte Ciro Immobile, Scarpa D’oro dell’ultima stagione, dall’altra ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 ottobre 2020) Sarà un Olimpico senza tifosi, ma le note dellaLeague torneranno a riempire gli spalti13dall’ultima volta. Laè pronta a rivere una notte da protagonista nell’Europa che conta. Il Real Madrid è stato l’ultimo avversario nei gironi del 2007, il Borussia Dortmund sarà il primo scoglio della nuova avventura. Si aspettava un esordio diverso Inzaghi: con un Olimpico pieno, soprattutto con unain salute. La netta sconfitta con la Sampdoria ha minato le certezze costruite nella passata stagione, ma l’allenatore biancoceleste punta sullo spirito di squadra.-Borussia Dortmund sarà anche la sfida tra bomber: da una parte Ciro Immobile, Scarpa D’oro dell’ultima stagione, dall’altra ...

