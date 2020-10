Lazio, Inzaghi: «Dortmund fortissimo. Siamo stati umili» (Di martedì 20 ottobre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Dortmund Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. PARTITA – «umili nell’affrontare una squadra fortissima e piena di qualità, hanno trovato davanti una grande Lazio. Ci Siamo sacrificati molto e abbiamo colpito quando potevamo fare male. A Genova ci Siamo trovati in difficoltà contro una squadra in forma. Dalle sconfitte si imparano lezioni importanti». QUALIFICAZIONE – «Girone aperto, il Dortmund rimane la favorita ma ci sono anche Brugge e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Simone, allenatore della, ha parlato al termine del match di Champions League contro il BorussiaSimone, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Borussia. PARTITA – «nell’affrontare una squadra fortissima e piena di qualità, hanno trovato davanti una grande. Cisacrificati molto e abbiamo colpito quando potevamo fare male. A Genova citrovati in difficoltà contro una squadra in forma. Dalle sconfitte si imparano lezioni importanti». QUALIFICAZIONE – «Girone aperto, ilrimane la favorita ma ci sono anche Brugge e ...

