Lazio, Correa: "Abbiamo sognato la Champions. Giochiamo da squadra" (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - È la notte di Lazio contro Borussia Dortmund. I biancocelesti tornano in Champions League dopo tredici anni. C'è voglia di fare bella figura nonostante un momento non facile e un avversario ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - È la notte dicontro Borussia Dortmund. I biancocelesti tornano inLeague dopo tredici anni. C'è voglia di fare bella figura nonostante un momento non facile e un avversario ...

Torna la Champions League allo Stadio Olimpico e torna anche la Lazio a giocare la competizione europea dopo 13 anni. Inzaghi contro il Borussia Dortmund si affida in avanti al tandem Immobile-Correa, ...

Lazio, Correa: "Abbiamo sognato la Champions. Giochiamo da squadra"

C'è voglia di fare bella figura nonostante un momento non facile e un avversario tosto. Ai microfoni di Lazio Style Channel, Joaquin Correa ha commentato nel pre partita: "La Lazio aveva un sogno: ...

Torna la Champions League allo Stadio Olimpico e torna anche la Lazio a giocare la competizione europea dopo 13 anni. Inzaghi contro il Borussia Dortmund si affida in avanti al tandem Immobile-Correa, ...C'è voglia di fare bella figura nonostante un momento non facile e un avversario tosto. Ai microfoni di Lazio Style Channel, Joaquin Correa ha commentato nel pre partita: "La Lazio aveva un sogno: ..."