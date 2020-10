Lazio-Borussia Dortmund | programma e telecronisti Sky Sport Champions League 2020 2021

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ile isu Skydi, match valido per la prima giornata dei gironi di. I biancocelesti fanno il loro grande ritorno sul palcoscenico dell’Europa che conta e se la vedranno con i forti gialloneri tedeschi, habitué di questa competizione. La squadra di Inzaghi ha smarrito la via della vittoria e cerca una notte magica: calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 20 settembre.sarà visibile su SkyUno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Poteva andare megli alla Lazio, visto il momento negativo in campionato, per l’esordio in Champions League. Il Borussia è la favorita del girone ed è subito una partita in salita. Rientra Immobile, ...Bagnare l'esordio con una vittoria per iniziare al meglio il cammino in Champions League: è questo l'obiettivo di Lazio e Borussia Dortmund, le due formazioni che si sfideranno all'Olimpico, con ...