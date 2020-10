Lazio-Borussia Dortmund, le probabili formazioni del match (Di martedì 20 ottobre 2020) Lo “Stadio Olimpico” apre la scena al ritorno della Lazio in Champions League. Dura sfida contro il Borussia Dortmund: le probabili formazioni L’Olimpico di Roma è pronto ad aprire il sipario alla Lazio, che ritorna in Champions League dopo tredici anni di distanza. I capitolini affronteranno il Borussia Dortmund, colmo di talenti “verdi” con voglia di fare. Entrambe le squadre si schierano con la difesa a tre, molto più offensiva dalla parte dei tedeschi. Favre rinnova la fiducia ai giovani, Bellingham in particolare, giovane centrocampista classe 2003. Reus si gioca la maglia con Reyna, altro diamante dei tedeschi, che sta impressionando per maturità e tecnica. Haaland guiderà l’attacco ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) Lo “Stadio Olimpico” apre la scena al ritorno dellain Champions League. Dura sfida contro il: leL’Olimpico di Roma è pronto ad aprire il sipario alla, che ritorna in Champions League dopo tredici anni di distanza. I capitolini affronteranno il, colmo di talenti “verdi” con voglia di fare. Entrambe le squadre si schierano con la difesa a tre, molto più offensiva dalla parte dei tedeschi. Favre rinnova la fiducia ai giovani, Bellingham in particolare, giovane centrocampista classe 2003. Reus si gioca la maglia con Reyna, altro diamante dei tedeschi, che sta impressionando per maturità e tecnica. Haaland guiderà l’attacco ...

