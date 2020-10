Lazio-Borussia Dortmund, Inzaghi: “Esordio da sogno. Abbiamo compiuto un’impresa” (Di martedì 20 ottobre 2020) "Sognarla così era difficile. È stata una grande gara, vinta con una squadra fortissima. Esordire da allenatore, dopo averla fatta da allenatore, è emozionante. Sono felice per i tifosi e per questi ragazzi, so quanto hanno lottato".Sono le parole di Simone Inzaghi che, intervenuto a margine della sfida vinta per 3-1 contro il Borussia Dortmund, ha commentato il convincente successo maturato questa sera dalla sua squadra: impostasi sulla formazione tedesca con le reti di Immobile, Hitz e Akpa Akpro."Oggi Abbiamo fatto un'impresa. Oggi Abbiamo giocato con umiltà. Avevamo bisogno di tutti e così è stato. Anche gli attaccanti si sono sacrificati tanto in fase di non possesso". Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) "Sognarla così era difficile. È stata una grande gara, vinta con una squadra fortissima. Esordire da allenatore, dopo averla fatta da allenatore, è emozionante. Sono felice per i tifosi e per questi ragazzi, so quanto hanno lottato".Sono le parole di Simoneche, intervenuto a margine della sfida vinta per 3-1 contro il, ha commentato il convincente successo maturato questa sera dalla sua squadra: impostasi sulla formazione tedesca con le reti di Immobile, Hitz e Akpa Akpro."Oggifatto un'impresa. Oggigiocato con umiltà. Avevamo bidi tutti e così è stato. Anche gli attaccanti si sono sacrificati tanto in fase di non possesso".

