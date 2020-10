Lazio-Borussia Dortmund, Immobile: “Emozione incredibile, continuiamo così” (Di martedì 20 ottobre 2020) “E’ stata un’emozione incredibile riportare la Lazio in Champions, c’era un sapore in più nello scendere in campo. Siamo davvero soddisfatti per la partita fatta alla perfezione. La qualificazione? È un girone molto equilibrato, ci sono altre cinque battaglie ma dobbiamo continuare con questa voglia e cattiveria”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, dopo la vittoria nell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. “Questa è la svolta? Abbiamo incontrato una squadra tra le più forti d’Europa – ha detto la punta azzurra a Sky Sport – era una partita difficile. Ci serviva dopo la brutta prestazione di sabato per dare la svolta mentale e per dire che ci siamo anche ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “E’ stata un’emozioneriportare lain Champions, c’era un sapore in più nello scendere in campo. Siamo davvero soddisfatti per la partita fatta alla perfezione. La qualificazione? È un girone molto equilibrato, ci sono altre cinque battaglie ma dobbiamo continuare con questa voglia e cattiveria”. Lo ha detto l’attaccante della, Ciro, dopo la vittoria nell’esordio in Champions League contro il. “Questa è la svolta? Abbiamo incontrato una squadra tra le più forti d’Europa – ha detto la punta azzurra a Sky Sport – era una partita difficile. Ci serviva dopo la brutta prestazione di sabato per dare la svolta mentale e per dire che ci siamo anche ...

