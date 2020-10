Lazio Borussia Dortmund, i convocati di Inzaghi (Di martedì 20 ottobre 2020) Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Borussia Dortmund Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera in Champions League contro il Borussia Dortmund. Portieri: Alia, Reina, Strakosha.Difensori: Acerbi, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Armini.Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Czyz, Fares, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo,Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Simoneha diramato la lista deiperSimone, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista del match di questa sera in Champions League contro il. Portieri: Alia, Reina, Strakosha.Difensori: Acerbi, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Armini.Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Czyz, Fares, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo,Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. Leggi su Calcionews24.com

