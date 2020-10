Lazio-Borussia Dortmund 3-1: Immobile show, il ritorno in Champions è da favola (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel segno di Ciro Immobile. La Lazio batte il Borussia Dortmund conquistando una vittoria cercata, voluta e meritata. E che nessuno forse si aspettava dopo un avvio in sordina in campionato. E'... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel segno di Ciro. Labatte ilconquistando una vittoria cercata, voluta e meritata. E che nessuno forse si aspettava dopo un avvio in sordina in campionato. E'...

SkySport : LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 3-1 Risultato finale ? ? #Immobile (6’) ? #LuizFelipe (23’) ? #Haaland (71’) ? #AkpaAkpro (… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Borussia Dortmund 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) - Eurosport_IT : LAZIO DA URLO! ?? Il ritorno in Champions League è dolcissimo per i biancocelesti: battuto il Borussia Dortmund nel… - francy04598976 : RT @rtl1025: ?? Parte bene la #ChampionsLeague per le italiane ???? - calciomercatoit : ??? Le parole di #Immobile, protagonista di #LazioBVB -