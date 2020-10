Lazio-Borussia Dortmund 2-1, gol di Haaland: sinistro vincente, Strakosha battuto (VIDEO) (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Borussia Dortmund riapre la partita. Nel match contro la Lazio, valevole per la prima giornata della Champions League 2020/2021, i tedeschi trovano la via del gol grazie al solito Haaland che di sinistro, e di prima intenzione, batte Strakosha siglando il gol del 2-1 e regalando venti minuti di fuoco allo stadio Olimpico. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilriapre la partita. Nel match contro la, valevole per la prima giornata della Champions League 2020/2021, i tedeschi trovano la via del gol grazie al solitoche di, e di prima intenzione, battesiglando il gol del 2-1 e regalando venti minuti di fuoco allo stadio Olimpico. In alto ildel gol.

