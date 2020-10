L’Az Alkmaar annuncia nuovi positivi in squadra. Partita a rischio (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Az Alkmaar, già alle prese con 9 calciatori positivi, annuncia di aver trovato altri contagiati nell’ultima serie di tamponi effettuati nel gruppo. Il club lo comunica con una nota sul suo sito ufficiale. Giovedì è in programma la gara di Europa League contro il Napoli. Questo il comunicato del club. “Martedì una serie di nuove infezioni corona sono stati rilevati all’interno del gruppo dei giocatori. Al momento è in corso un inventario dell’entità delle infezioni. AZ è in stretta consultazione con la KNVB, GGD e UEFA. Non appena ci saranno altre notizie, l’AZ lo segnalerà”. L'articolo L’Az Alkmaar annuncia nuovi positivi in squadra. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Az, già alle prese con 9 calciatoridi aver trovato altri contagiati nell’ultima serie di tamponi effettuati nel gruppo. Il club lo comunica con una nota sul suo sito ufficiale. Giovedì è in programma la gara di Europa League contro il Napoli. Questo il comunicato del club. “Martedì una serie di nuove infezioni corona sono stati rilevati all’interno del gruppo dei giocatori. Al momento è in corso un inventario dell’entità delle infezioni. AZ è in stretta consultazione con la KNVB, GGD e UEFA. Non appena ci saranno altre notizie, l’AZ lo segnalerà”. L'articolo L’Azin. ...

