Lavoro | Catalfo | Fondo nuove competenze risposta dinamica alla pandemia

(Teleborsa) – Dopo la registrazione del decreto interministeriale alla Corte dei Conti è ora attivo il Fondo nuove competenze. "Ho fortemente voluto questa misura, fin dall'inizio dell'emergenza. Si tratta di un Fondo da 730 milioni di euro con cui il Governo offre una risposta dinamica e 'attiva' alle conseguenze della pandemia sul nostro tessuto sociale e produttivo", ha dichiarato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, via Facebook. "Il Fondo nuove competenze è uno strumento semplice e universale – ha spiegato la ministra – Accedendo ad esso, le imprese possono rimodulare l'orario di lavoro dei propri dipendenti".

Dopo la registrazione del decreto interministeriale alla Corte dei Conti è ora attivo il Fondo nuove competenze.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - "La Corte dei Conti ha registrato il decreto interministeriale che istituisce il Fondo nuove competenze. L'ultimo passaggio per l'avvio del primo, grand ...

