Lavoratrici delle pulizie in piazza: «Siamo essenziali, ma ci sfruttano» (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono le Lavoratrici che hanno garantito all’intero paese di non fermarsi durante il lockdown: sanificando ospedali, strutture sanitarie, scuole, uffici, fabbriche, mezzi di trasporto, stazioni. Oltre 600 mila addette del settore delle pulizie e «servizi integrati», tutti accomunati dal contratto nazionale Multiservizi, contenitore in cui spesso vengono fatti rientrare lavoratori sfruttati di altri comparti. Un settore e un contratto che però ora vogliono affrancarsi dalla nomea negativa, riscattando sette anni di attesa del rinnovo con una richiesta salariale e di … Continua L'articolo Lavoratrici delle pulizie in piazza: «Siamo essenziali, ma ci sfruttano» proviene da il ... Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono leche hanno garantito all’intero paese di non fermarsi durante il lockdown: sanificando ospedali, strutture sanitarie, scuole, uffici, fabbriche, mezzi di trasporto, stazioni. Oltre 600 mila addette del settoree «servizi integrati», tutti accomunati dal contratto nazionale Multiservizi, contenitore in cui spesso vengono fatti rientrare lavoratori sfruttati di altri comparti. Un settore e un contratto che però ora vogliono affrancarsi dalla nomea negativa, riscattando sette anni di attesa del rinnovo con una richiesta salariale e di … Continua L'articoloin: «, ma ci» proviene da il ...

CastellucciAnto : RT @CislPaTp: Il lockdown visto con gli occhi delle lavoratrici e delle sindacaliste della Cisl: il video 'Nel cuore dell'emergenza. Le don… - cornelliattilio : RT @fisascat: Fiorella Mannoia al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori #Multiservizi in presidio da giorni in tutta Italia e pronti a… - BlasikEwa : RT @fisascat: Fiorella Mannoia al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori #Multiservizi in presidio da giorni in tutta Italia e pronti a… - luigispinzi : RT @fisascat: Fiorella Mannoia al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori #Multiservizi in presidio da giorni in tutta Italia e pronti a… - MARIANN72877846 : RT @CislPaTp: Il lockdown visto con gli occhi delle lavoratrici e delle sindacaliste della Cisl: il video 'Nel cuore dell'emergenza. Le don… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratrici delle Lavoratrici delle pulizie in piazza: «Siamo essenziali, ma ci sfruttano Il Manifesto Lavoratrici delle pulizie in piazza: «Siamo essenziali, ma ci sfruttano»

Sono le lavoratrici che hanno garantito all’intero paese di non fermarsi durante il lockdown: sanificando ospedali, strutture sanitarie, scuole, uffici, fabbriche, mezzi di trasporto, stazioni. Oltre ...

Smart locker, frigo intelligenti e app: è la fine della mensa in ufficio?

Li chiamano smart locker. Frigoriferi intelligenti dove recuperare la propria box con il pranzo ordinato: sano, confezionato in atmosfera protetta e perfettamente bilanciato come se l’avesse studiato ...

Sono le lavoratrici che hanno garantito all’intero paese di non fermarsi durante il lockdown: sanificando ospedali, strutture sanitarie, scuole, uffici, fabbriche, mezzi di trasporto, stazioni. Oltre ...Li chiamano smart locker. Frigoriferi intelligenti dove recuperare la propria box con il pranzo ordinato: sano, confezionato in atmosfera protetta e perfettamente bilanciato come se l’avesse studiato ...