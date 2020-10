Lavarsi fa male? Solo se facciamo questi errori (Di martedì 20 ottobre 2020) Siamo ormai diventati ipersensibili alle regole di igiene, in buona parte sacrosante ma che possono portare a una visione estrema della pulizia personale. Tanto è vero circolano idee e credenze, anche vere e proprie bufale, su come Lavarsi e sulle regole ideali. Da quante docce si dovrebbero fare al giorno o se è meglio Lavarsi i capelli non più di una volta a settimana. Ma andiamo con ordine. Parlare di igiene del corpo significa parlare di pelle. Siamo infatti di fronte all’organo più grande del nostro corpo che svolge una serie di funzioni importanti. “Ci protegge dal caldo e dal freddo e da interventi meccanici; presiede alla produzione della vitamina D e della melanina. La salute della pelle condiziona il benessere di tutto il nostro organismo”, ci ricorda la dermatologa Pucci Romano, presidente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Siamo ormai diventati ipersensibili alle regole di igiene, in buona parte sacrosante ma che possono portare a una visione estrema della pulizia personale. Tanto è vero circolano idee e credenze, anche vere e proprie bufale, su comee sulle regole ideali. Da quante docce si dovrebbero fare al giorno o se è meglioi capelli non più di una volta a settimana. Ma andiamo con ordine. Parlare di igiene del corpo significa parlare di pelle. Siamo infatti di fronte all’organo più grande del nostro corpo che svolge una serie di funzioni importanti. “Ci protegge dal caldo e dal freddo e da interventi meccanici; presiede alla produzione della vitamina D e della melanina. La salute della pelle condiziona il benessere di tutto il nostro organismo”, ci ricorda la dermatologa Pucci Romano, presidente di ...

A prescindere dal tipo di pelle, spiegano e concordano gli esperti, bisognerebbe detergere il volto almeno una volta al giorno. Fondamentale soprattutto lavare il viso la sera, per rimuovere eventuali ...

