L’auto di serie più veloce del mondo ha toccato i 532 km/h (Di martedì 20 ottobre 2020) La SSC Tuatara è la nuova auto di serie più veloce del mondo. L’hypercar americana ha infatti battuto il record di velocità massima raggiungendo i 532,7 km/h (misurata con l’ausilio di un sistema gps). L’impresa è stata siglata dal pilota Oliver Webb nei pressi di Las Vegas, lungo un tratto della State Route 160 (strada statale nel sud del Nevada che collega la Las Vegas Valley meridionale alla U.S. Route 95) di circa 10 chilometri chiuso al traffico. Il pilota ha guidato l’hypercar nelle due direzioni di marcia, al fine di azzerare gli effetti dell’usura del manto stradale e del vento, che può influenza negativamente o positivamente la velocità. Mentre nel tratto di strada meno favorevole la velocità massima raggiunta dalla SSC ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) La SSC Tuatara è la nuova auto dipiùdel. L’hypercar americana ha infatti battuto il record di velocità massima raggiungendo i 532,7 km/h (misurata con l’ausilio di un sistema gps). L’impresa è stata siglata dal pilota Oliver Webb nei pressi di Las Vegas, lungo un tratto della State Route 160 (strada statale nel sud del Nevada che collega la Las Vegas Valley meridionale alla U.S. Route 95) di circa 10 chilometri chiuso al traffico. Il pilota ha guidato l’hypercar nelle due direzioni di marcia, al fine di azzerare gli effetti dell’usura del manto stradale e del vento, che può influenza negativamente o positivamente la velocità. Mentre nel tratto di strada meno favorevole la velocità massima raggiunta dalla SSC ...

