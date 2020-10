L’annuncio del sindaco Sala: il coprifuoco a Milano durerà almeno tre settimane – Il video (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)almeno tre settimane di coprifuoco a Milano, a partire da giovedì 22 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino, per tentare di frenare la crescita dei nuovi casi di Coronavirus. Beppe Sala ha annunciato la durata della misura chiesta ieri dalla Regione e destinata a scattare in tutta la Lombardia, ma gli occhi sono puntati proprio sul capoluogo, dove il sindaco non ha nascosto che «la situazione appare certamente più critica» rispetto ad altre zone. L’allarme dell’Ats di Milano: «Non riusciamo più a tracciare i contagi». Stretta del governo su ImmuniSala, con un video postato sui suoi canali social, ha spiegato che al momento ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)tredi, a partire da giovedì 22 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino, per tentare di frenare la crescita dei nuovi casi di Coronavirus. Beppeha annunciato la durata della misura chiesta ieri dalla Regione e destinata a scattare in tutta la Lombardia, ma gli occhi sono puntati proprio sul capoluogo, dove ilnon ha nascosto che «la situazione appare certamente più critica» rispetto ad altre zone. L’allarme dell’Ats di: «Non riusciamo più a tracciare i contagi». Stretta del governo su Immuni, con unpostato sui suoi canali social, ha spiegato che al momento ...

differita : @ammaiFiamma @rumba_magica Una signora che si è occupata del gatto dei miei mentre loro non c'erano, ha poi deciso… - infoitinterno : Arriva l'annuncio del premier Conte: “Prime dosi di vaccino a inizio dicembre” - mummy53690440 : Coprifuoco in Lombardia, torna l'autocertificazione: quando servirà e in quali casi si potrà uscire. L'annuncio del… - alcinx : RT @Open_gol: L’annuncio del sindaco Sala: il coprifuoco a Milano durerà almeno tre settimane. Il video ? - Open_gol : L’annuncio del sindaco Sala: il coprifuoco a Milano durerà almeno tre settimane. Il video ? -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio del La figlia segreta di Mussolini| Scurati legge «M.» Corriere della Sera