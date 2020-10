L’annuncio del sindaco | “Altri due contagiati dal Covid a San Leucio del Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltri due cittadini di Sannel Sannio positivi al-19. A dare l’annuncio è ilCarlo Nascenzio Iannace. Sale dunque a sei il numero dei. Di seguito la comunicazione della fascia tricolore: “Informo la cittadinanza che sono stati rilevati altri due contagi da coronavirus in Sandel Sannio. La situazione continua ad essere monitorata con attenzione, ma invito tutti i Cittadini a comportamenti civici e rispettosi della vigente normativa. L’attuale situazione emergenziale non permette di abbassare la guardia, anzi. Raccomando a tutti di rispettate scrupolosamente le principali disposizioni in materia di igiene, uso della mascherina e distanziamento sociale. Chiedo a tutti di porre in essere tutte le accortezze e ...