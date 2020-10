La vittima dell'attacco islamico? Per lo Stato ora è "meno invalida" (Di martedì 20 ottobre 2020) Ignazio Riccio Il museo del BardoDanila Pollari fu ferita gravemente a Tunisi. Adesso deve restituire 14mila euro perché i calcoli della pensione furono sbagliati Fu ferita alle gambe dalla scheggia di una bomba e da un proiettile vagante nel corso dell’attentato islamico del 18 marzo 2015 al museo del Bardo, a Tunisi, dove persero la vita 24 persone, di cui 21 turisti e 4 italiani. Danila Pollara, 66enne pensionata di Moncalieri, in provincia di Torino, quel giorno era presente nell’inferno di fuoco, che ricorderà per tutta la vita e, da semplice visitatrice, ha rischiato di morire sotto i colpi feroci degli assalitori. Per quella macabra avventura lo Stato italiano le aveva riconosciuto un danno come vittima di una strage terroristica, ma ora ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Ignazio Riccio Il museo del BardoDanila Pollari fu ferita gravemente a Tunisi. Adesso deve restituire 14mila euro perché i calcolia pensione furono sbagliati Fu ferita alle gambe dalla scheggia di una bomba e da un proiettile vagante nel corso’attentatodel 18 marzo 2015 al museo del Bardo, a Tunisi, dove persero la vita 24 persone, di cui 21 turisti e 4 italiani. Danila Pollara, 66enne pensionata di Moncalieri, in provincia di Torino, quel giorno era presente nell’inferno di fuoco, che ricorderà per tutta la vita e, da semplice visitatrice, ha rischiato di morire sotto i colpi feroci degli assalitori. Per quella macabra avventura loitaliano le aveva riconosciuto un danno comedi una strage terroristica, ma ora ...

