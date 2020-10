‘La tristezza ha il sonno leggero” con Stefania Sandrelli dal 12 novembre al cinema (Di martedì 20 ottobre 2020) Stefania Sandrelli, Serena Rossi, Ciro Priello, Eugenia Costantini e Marzio Honorato: un cast d’eccezione per ‘La tristezza ha il sonno leggero’, commedia d’esordio di Marco Mario De Notaris. Esce in sala il 12 novembre 2020, distribuito da No.Mad Entertainment, ‘La tristezza ha il sonno leggero’, commedia diretta e interpretata da Marco Mario De Notaris con Stefania Sandrelli, Serena Rossi, Ciro Priello, Eugenia Costantini, Gina Amarante, Roberto Caccioppoli, Gioia Spaziani, Tonino Taiuti e con la partecipazione straordinaria di Marzio Honorato. Il film, prodotto da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi e Carlo Macchitella per Mad ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020), Serena Rossi, Ciro Priello, Eugenia Costantini e Marzio Honorato: un cast d’eccezione per ‘Laha illeggero’, commedia d’esordio di Marco Mario De Notaris. Esce in sala il 122020, distribuito da No.Mad Entertainment, ‘Laha illeggero’, commedia diretta e interpretata da Marco Mario De Notaris con, Serena Rossi, Ciro Priello, Eugenia Costantini, Gina Amarante, Roberto Caccioppoli, Gioia Spaziani, Tonino Taiuti e con la partecipazione straordinaria di Marzio Honorato. Il film, prodotto da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi e Carlo Macchitella per Mad ...

